"Агентство": РАНХиГС уволит преподавателей, живущих за границей

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) приняла решение уволить своих сотрудников, которые живут за границей. Это касается не только преподавателей, покинувших Россию после начала войны в Украине, но и тех, кто уже много лет жил за границей и сторудничал с РАНХиГС из своих стран.
Как сообщает издание "Агентство" со ссылкой на двух сотрудников вуза - действующего и бывшего, - распоряжение уволить до середины июня всех зарубежных сотрудников поступило проректору "сверху".
В 2022 году РАНХиГС составляла списки всех работающих за рубежом сотрудников и опрашивала их, когда они намерены вернуться в Россию. Тем, кто не пожелает вернуться, пока не сообщили, на каком основании их уволят, но это может быть "по собственному желанию" или "по соглашению сторон", сообщили собеседнику "Агентства" в академии.
- В январе 2023 года пост ректора РАНХиГС покинул возглавлявший академию 13 лет Владимир Мау, который в начале 1990-х годов был помощником Егора Гайдара в правительстве реформаторов. До этого Мау провел месяц под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, но потом дело было прекращено. После прекращения дела Мау уехал из России.
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