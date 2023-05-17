"Агентство": РАНХиГС уволит преподавателей, живущих за границей

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) приняла решение уволить своих сотрудников, которые живут за границей. Это касается не только преподавателей, покинувших Россию после начала войны в Украине, но и тех, кто уже много лет жил за границей и сторудничал с РАНХиГС из своих стран.

Как сообщает издание "Агентство" со ссылкой на двух сотрудников вуза - действующего и бывшего, - распоряжение уволить до середины июня всех зарубежных сотрудников поступило проректору "сверху".

В 2022 году РАНХиГС составляла списки всех работающих за рубежом сотрудников и опрашивала их, когда они намерены вернуться в Россию. Тем, кто не пожелает вернуться, пока не сообщили, на каком основании их уволят, но это может быть "по собственному желанию" или "по соглашению сторон", сообщили собеседнику "Агентства" в академии.