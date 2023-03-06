Лидер Ирана назвал отравление школьниц "непростительным"

Отравление иранских школьниц является "непростительным преступлением". Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, призвав к наказанию виновных.

Ранее министр внутренних дел страны Ахмад Вахиди признал, что от предполагаемого отравления пострадали ученики не менее 52 иранских школ. Он заявил, что в ходе расследования были обнаружены "подозрительные образцы".

По сообщениям местных СМИ, число пострадавших школ превышает 60. Большинство из них – школы для девочек и только одна – для мальчиков. Первыми о симптомах отравления сообщили школьницы в Куме: в ноябре 18 из них госпитализировали. С тех пор подобные случаи были зафиксированы в школах 25 из 31 иранской провинции – пострадали более тысячи школьниц, их родителя и учителя.

Дети жаловались на головную боль, учащённое сердцебиение, тошноту и вялость. Опрошенные журналистами девочки рассказали, что чувствовали запах гнилых мандаринов, тухлых яиц, чистящих средств или сильного парфюма.

В государственных иранских СМИ пишут, что за возможными отравлениями стоят группы изгнанников, другие страны, религиозные группировки, выступающие против образования девочек, или же это просто случаи "массовой истерии".

Последнюю версию ранее высказывал и Вахиди: на прошлой неделе он заявил, что 90% случаев вызваны "стрессом и переживаниями из-за новостей". В Иране продолжаются протесты, вспыхнувшие после смерти защитницы прав женщин Махсы Амини в сентябре: её избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Школьницы активно включились в протестные акции.