Активисты в Праге 27 января организовали пикет у посольства Германии, чтобы высказать критику немецкой политики в отношении России.



"Высказываем своё несогласие с газопроводом Северный поток – 2" и с действиями Германии, которые усложняют поставки вооружений находящейся под угрозой российской агрессии Украине", – говорится в распространённом накануне акции сообщении.

Активисты символически разбили молотками фрагмент трубы с надписью "Nord Stream 2". В руках одного из участников пикета был плакат со словами "Северный поток" – прочь из моря".

"Мы считаем Германию дружественной нам страной и нашим союзником. Германия – не только наш торговый партнёр, но и пример для нас, мы ценим её поддержку процессов объединения Европы. Поэтому с еще большим негодованием мы отнеслись к позиции Германии в отношении России – самой большой политической и военной угрозе для Европы сейчас", – объяснил участник демоснтрации Отакар ван Гемунд, который ранее провел в Чехии несколько акций в поддержку Украины.

Гемунд критикует аргументы Германии, которая заняла нейтральную позицию после того, как Россия стала стягивать войска к границе с Украиной. Несколько высопоставленных немецких политиков ранее говорили, что не будут оказывать Украине военную помощь, при этом на днях появилось заявление об отправке в страну полевого госпиталя.

Вопреки просьбам Киева, канцлер Германии Олаф Шольц 17 января сказал, что поддерживает "мудрую политику прошлой власти", которая на законодательном уровне ввела запрет на поставки вооружений в страны, где есть вооруженный конфликт.

При этом Берлин блокирует другие поставки вооружений Украине. Германия отказалась разрешить Эстонии передать Киеву оборонительное оружие, сделанное в ГДР, сославшись на то, что оно ранее принадлежало Германии и для его отправки в другие страны требуется разрешение Берлина. Ранее СМИ обратили внимание, что британские самолеты, перевозившие вооруженную помощь для поддержки Украины, были вынуждены деласть это в обход воздушного пространства Германии. Берлин и Лондон впоследствии опровергли, что ФРГ запретила использовать свое воздушное пространство для таких целей.

Отношения Украины и Германии усугубились также из-за высказываний немецкого вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха, сделанные им в ходе визита фрегата "Бавария" в Индию. Шёнбах сказал, что Крым потерян для Украины навсегда и никогда не вернется в ее состав, что Путину нужно "оказать уважение", а тревоги по поводу готовящегося вторжения российских войск в Украину назвал "абсурдными". В Киеве были потрясены и возмущены этим заявлением. Шёнбах впоследствии был отправлен в отставку с поста главы немецких ВМС.