Акция против войны во Всеволожске: активисты установили кресты с QR

Активисты во Всеволожске Ленинградской области установили 35 деревянных крестов на берегу карьера. Об этом сообщает телеграм-канал SOTA.

На каждом кресте есть QR-код. Он ведет на публикацию о похоронах российских военнослужащих, погибших в результате войны России с Украиной.

Число 35 является протестным кодом лозунга "нет войне", в первом слове которого три буквы, а во втором – пять.

Российские власти отрицают войну с Украиной и заводят административные и уголовные дела на противников вооружённого вторжения на украинскую территорию по новым статьям о дискредитации армии и распространении фейков о ней.

С начала войны за антивоенные протесты в России задержали почти 16,5 тысяч человек, возбуждены около 200 уголовных дел. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая СМИ освещать так называемую "спецоперацию" не с государственных позиций.