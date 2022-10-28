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Актёр Артур Смольянинов оштрафован за дискредитацию армии

Артур Смольянинов

Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал актёра Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации российской армии, сообщает ТАСС. Смольянинов неоднократно выступал против войны России в Украине. Этой осенью он уехал из России.

Протокол по делу о дискредитации вооружённых сил России на Смольянинова был составлен 17 октября. Полиция не уточняла, что именно стало причиной возбуждения административного делопроизводства.

На вопрос издания "Медуза" о том, как он относится к заведённому на него протоколу, Смольянинов ответил, что для него "не существует законов этого государства: они, как и само государство, преступны по своей сути".

В середине октября Смольянинов заявил, что уехал из России. Он отметил, что на него оказывалось давление из-за его антивоенных высказываний: ему перестали давать роли, вычёркивали из проектов с государственным участием. Он согласился на предложения работы за рубежом.

Артур Смольянинов – российский актёр театра и кино, музыкант. Кинозрителям известен по ролям в фильмах "Ёлки", "9 рота", "Утомлённые солнцем – 2", "Духless".

  • 4 марта, вскоре после начала военного вторжения в Украину, президент России Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии.
  • Власти обязали россиян называть войну "спецоперацией" и использовать только официальные российские данные. По статье о дискредитации армии предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. За повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.

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