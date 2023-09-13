Актёр Данила Козловский выиграл суд против доносчика Бородина

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск актёра Данилы Козловского против активиста Виталия Бородина о защите чести и достоинства. Ранее Бородин требовал от правоохранительных органов проверить Козловского по статьям о "дискредитации российской армии" и экстремизме. Суд обязал Бородина удалить из соцсетей высказывания, порочащие Козловского, и выплатить артисту символическую компенсацию в один рубль.

Бородин утверждал в соцсетях, что Козловский публично призывал выходить на митинги в поддержку находящегося в заключении политика Алексея Навального, а также что тот эмигрировал в США. Козловский доказал в суде, что в США он ездил всего на несколько дней, чтобы навестить ребёнка, а о митингах говорил не в публичном месте, а на съёмочной площадке сериала "Карамора".

Сам Виталий Бородин после суда заявил, что отказывается выплатить Козловскому символический рубль и будет обжаловать решение суда. Также он потребовал возбудить уголовное дело на эксперта-лингвиста, на выводах которого его высказывания были признаны порочащими честь и достоинство артиста.

После заявлений Бородина в Генпрокуратуру в петербургском Малом драматическом театре, где работает Козловский, прошли неожиданные проверки, выявившие нарушения санитарных правил. Театр вынужден был отменить спектакли и закрыться на некоторое время. Козловский объявил, что до конца 2023 года уходит в отпуск по личным обстоятельствам.