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Актёр Данила Козловский выиграл суд против доносчика Бородина

Данила Козловский

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск актёра Данилы Козловского против активиста Виталия Бородина о защите чести и достоинства. Ранее Бородин требовал от правоохранительных органов проверить Козловского по статьям о "дискредитации российской армии" и экстремизме. Суд обязал Бородина удалить из соцсетей высказывания, порочащие Козловского, и выплатить артисту символическую компенсацию в один рубль.

Бородин утверждал в соцсетях, что Козловский публично призывал выходить на митинги в поддержку находящегося в заключении политика Алексея Навального, а также что тот эмигрировал в США. Козловский доказал в суде, что в США он ездил всего на несколько дней, чтобы навестить ребёнка, а о митингах говорил не в публичном месте, а на съёмочной площадке сериала "Карамора".

Сам Виталий Бородин после суда заявил, что отказывается выплатить Козловскому символический рубль и будет обжаловать решение суда. Также он потребовал возбудить уголовное дело на эксперта-лингвиста, на выводах которого его высказывания были признаны порочащими честь и достоинство артиста.

После заявлений Бородина в Генпрокуратуру в петербургском Малом драматическом театре, где работает Козловский, прошли неожиданные проверки, выявившие нарушения санитарных правил. Театр вынужден был отменить спектакли и закрыться на некоторое время. Козловский объявил, что до конца 2023 года уходит в отпуск по личным обстоятельствам.

  • Виталий Бородин известен тем, что стал автором множества обращений в правоохранительные органы с требованием проверить на "экстремизм" и "дискредитацию армии" и признать "иностранными агентами" многих российских публичных лиц и СМИ. Помимо Данилы Козловского, он требовал возбудить проверки в отношении актрисы Лии Ахеджаковой, певца Валерия Меладзе, руководителя Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина, издания "Проект"и многих других.

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