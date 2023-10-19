Навальный выступил в поддержку своих арестованных адвокатов

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима во Владимирской области, выступил в поддержку адвокатов, работавших с его делом и арестованным по подозрению в экстремизме. В соцсетях Навального опубликовано его заявление, в котором он называет аресты акцией по запугиванию. Также Навальный призвал российское адвокатское сообщество не молчать и выступить в защиту коллег.

"Я горжусь своей командой защиты. Всеми, кто в нее входил и входит. Это отличные профессионалы, - пишет Навальный. - Обвинить их в том, что они передают "экстремистские сообщения", просто нелепо. Уже очень давно все их записи фотографируются на входе и выходе. Любые документы от меня к ним и обратно цензурируются по три дня. Преследование моих защитников незаконно".

Также он заявил, что считает свою деятельность не экстремизмом, а законной политической борьбой "против незаконной власти".

Три адвоката, которые представляли интересы Навального - Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер, - были арестованы 13 октября по подозрению в участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, адвокаты, посещая политика в колонии, "обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным".

Ещё один адвокат Навального, Александр Федулов, 16 октября сообщил, что покинул Россию. Ранее из России уехала адвокат Ольга Михайлов, тоже работавшая с делом Навального.