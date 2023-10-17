СК посоветовал Навальному найти адвоката – после ареста трёх других

Следственный комитет посоветовал оппозиционному российскому политику Алексею Навальному найти адвоката после того, как трёх других его защитников арестовали, а двое уехали из страны. Об этом из зала суда пишет "Медиазона".

Сегодня в Ковровском городском суде начали рассматривать иски Навального к колонии во Владимирской области, где политик отбывает срок по обвинению в мошенничестве. Навального подключили по видеосвязи – ему постоянно выключают звук и даже трансляцию. Адвокатов политика на заседании нет.

"В целом, я не очень понимаю, что происходит. Моего адвоката нет, всех остальных адвокатов нет, ко мне никто не приходит", – сказал Навальный, начав выступать с заявлением. По словам политика, перед заседанием Следственный комитет уведомил его, что планируются "следственные действия", и посоветовал: "Если у вас нет адвоката, вы, пожалуйста, предпримите какие-то действия, чтобы найти адвоката", передаёт содержание документа Навальный.



"А какие действия я могу предпринять, когда я даже не понимаю, что с моими адвокатами, ко мне никого не пускают, я полностью изолирован от информации. И радио даже – благодаря вам персонально – у меня нет. Даже по радио "Маяк" я не могу услышать, что происходит в нашей стране", – продолжил Навальный.



Троих адвокатов Навального – Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера – арестовали 13 октября по делу об "участии в экстремистском сообществе". Таким сообществом власти считают штабы Навального и созданный им Фонд борьбы с коррупцией. Дело напрямую связано с профессиональной деятельностью адвокатов: следствие подозревает их в том, что они "обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, который тем самым продолжил осуществлять функции его лидера и руководителя", находясь в колонии.

Ещё двое адвокатов Навального – Ольга Михайлова и Александр Федулов – находятся не в России. Федулов уехал уже после обысков у коллег. На заседании суда он написал журналистам, что прислал ходатайство на адрес суда через Госуслуги.