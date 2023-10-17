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СК посоветовал Навальному найти адвоката – после ареста трёх других

Алексей Навальный на заседании суда по видеосвязи из колонии, август 2023 года

Следственный комитет посоветовал оппозиционному российскому политику Алексею Навальному найти адвоката после того, как трёх других его защитников арестовали, а двое уехали из страны. Об этом из зала суда пишет "Медиазона".

Сегодня в Ковровском городском суде начали рассматривать иски Навального к колонии во Владимирской области, где политик отбывает срок по обвинению в мошенничестве. Навального подключили по видеосвязи – ему постоянно выключают звук и даже трансляцию. Адвокатов политика на заседании нет.

"В целом, я не очень понимаю, что происходит. Моего адвоката нет, всех остальных адвокатов нет, ко мне никто не приходит", – сказал Навальный, начав выступать с заявлением. По словам политика, перед заседанием Следственный комитет уведомил его, что планируются "следственные действия", и посоветовал: "Если у вас нет адвоката, вы, пожалуйста, предпримите какие-то действия, чтобы найти адвоката", передаёт содержание документа Навальный.

"А какие действия я могу предпринять, когда я даже не понимаю, что с моими адвокатами, ко мне никого не пускают, я полностью изолирован от информации. И радио даже – благодаря вам персонально – у меня нет. Даже по радио "Маяк" я не могу услышать, что происходит в нашей стране", – продолжил Навальный.

Троих адвокатов Навального – Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера – арестовали 13 октября по делу об "участии в экстремистском сообществе". Таким сообществом власти считают штабы Навального и созданный им Фонд борьбы с коррупцией. Дело напрямую связано с профессиональной деятельностью адвокатов: следствие подозревает их в том, что они "обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, который тем самым продолжил осуществлять функции его лидера и руководителя", находясь в колонии.

Ещё двое адвокатов Навального – Ольга Михайлова и Александр Федулов – находятся не в России. Федулов уехал уже после обысков у коллег. На заседании суда он написал журналистам, что прислал ходатайство на адрес суда через Госуслуги.

  • Сотрудники колонии двадцать раз помещали политика в ШИЗО, а также на полгода – в помещение камерного типа (ПКТ). Поводами, например, были расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.
  • Недавно его как "неисправимого" перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) – "самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов", писал он.
  • Навальный вину не признаёт, многие правозащитные организации признали его политзаключённым.

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