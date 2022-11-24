Навальный из колонии передал слова заключённого о пытках

Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, сообщил, что один из заключённых рассказал ему о пытках. Об этом говорится в соцсетях Навального.

"Сегодня рано утром в коридоре перед моей камерой какой-то шум, а потом человек кричит истошным голосом, явно обращаясь ко мне: "Анатольич! Здесь беспредел! Меня пытают морально и физически! Надо писать жалобы!". Снова шум, человек смолкает", — сообщается в инстаграме политика.

По словам оппозиционера, он рассказал о случившемся сотруднику колонии, но тот предположил, что пожаловавшийся на пытки пошутил. Навальный уточнил в инстаграме, что слова заключённого не были похожи на шутку.

Политик отметил, что ранее дважды столкнулся невозможностью получить видеозапись из колонии для суда. Руководство колонии оба раза сообщило, что записи пропали в результате чрезвычайных происшествий.

Навальный также написал, что не знаком с заключённым, которого могут пытать, и предположил, что это немолодой выходец с Кавказа.

Навальный после отравления в августе 2020 года находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту.

Сначала Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).

14 июня 2022 года Навальный был переведен из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове.

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