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Десятки нобелевских лауреатов призвали мир усилить борьбу против Путина

39 нобелевских лауреатов призвали мировое сообщество усилить поддержку Украины в отражении российского вторжения, поддержать демократическую оппозицию в России и не признавать Владимира Путина президентом страны. Воззвание опубликовано на сайте научного издания "T-инвариант".

"Война в Украине и убийство Алексея Навального касаются не только России и Украины. Режим Путина показал, что он представляет собой прямую и явную угрозу всему человечеству, — говорится в тексте. — Человечество способно избежать самоуничтожения только при соблюдении принципов демократии и международного законодательства в области прав человека. Режим Путина цинично их растоптал… Мы призываем мировых лидеров и всех людей доброй воли отказаться от каких-либо иллюзий относительно господина Путина и его преступного режима".

В тексте подчёркивается, что об угрозе Путина мир предупреждали Навальный и другие лидеры российской оппозиции, "следуя их великому предшественнику", лауреату Нобелевской премии мира 1975 года академику Андрею Сахарову. Для укрепления "надежд россиян на демократическое будущее" авторы предлагают обеспечить победу Украины в войне с Россией.

Текст подписали 16 лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине, 9 лауреатов премии по физике, 6 по химии, четыре лауреаты премии по литературе и три лауреата премии мира. В их числе – белоруска Светлана Алексиевич и украинка Александра Матвийчук.

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