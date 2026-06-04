Алексею Навальному сегодня исполнилось бы 50 лет

Российскому оппозиционного политику Алексею Навальному, погибшему в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе более двух лет назад, сегодня исполнилось бы 50 лет.

Жители Москвы с утра несут цветы к могиле Навального на Борисовском кладбище. Собравшиеся читают стихи и вспоминают политика при жизни. Сотрудники кладбища досматривают посетителей с металлодетектором, пишет "Новая газета Европа".

На панихиду пришли и родители оппозиционного политика - Людмила и Анатолий Навальные. Мама Навального после панихиды выступила с речью, поблагодарив тех, кто хранит память о её сыне, приходит к его могиле и оказывает семье поддержку. "Алексей всегда говорил: "Не сдавайтесь", - приводит слова Людмилы Навальной RusNews.

Корреспондент "Новой газеты Европа" передал, что в Уфе с раннего утра у мемориала жертвам политических репрессий дежурят полицейские. Мужчина, который принес цветы и фотографию Навального, ушел от мемориала в сопровождении полицейского. Перед этим у него проверили документы. Цветы с фотографией спустя несколько минут убрали.

Издание отмечает, что памятные акции запланированы в нескольких десятках других городов по всему миру.

Вдова Алексея Навального Юлия сообщила в четверг, что к 50-летнему юбилею Алексея Навального его мемуары "Патриот" вышли в формате аудиокниги. "Её читают удивительные, близкие вам люди, которым дорога память о нём. Каждый из них пережил свой кусочек жизни вместе с ним - и вложил в это чтение свою душу. Получилось что-то очень живое, очень тёплое. Когда я слушала, я и плакала, и улыбалась", - рассказала Юлия Навальная в соцсетях.

"Я очень хочу, чтобы этот день, 4 июня, не проходил незаметно. Чтобы Алексей не забывался. Чтобы вы, как и я, чувствовали его рядом - хотя бы сегодня", - поделилась вдова политика.

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в камере исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщило управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Российские власти утверждали, что смерть Навального была вызвана "естественным причинами".

Соратники Навального с первых дней после его смерти утверждали, что, по всей видимости, он был убит, указывая в том числе на предыдущее отравление Навального в 2020 году. Тогда независимое расследование подтвердило, что его отравили по всей видимости российские спецслужбы веществом "Новичок". Лаборатории в Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландах, проанализировавшие образцы биоматериалов политика, пришли к выводу, что он был убит ядом, извлеченным из кожи южноамериканской лягушки-древолаза.

Вдова Навального Юлия заявила, что президент России Владимир Путин лично несёт ответственность за гибель политика - как она написала, "убил его химическим оружием". В Кремле обвинения отвергают.





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