The Insider публикует данные об импорте реагентов для эпибатидина

Некоторые компоненты, возможно, использовавшиеся для синтеза эпибатидина - яда, которым, согласно выводам западных экспертов, был отравлен Алексей Навальный - ввозились в Россию "дочкой" немецкой химической компании abcr Chemie GmbH. Об этом говорится в опубликованном во вторник расследовании The Insider.

14 февраля представители Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов на основе анализов биообразцов Навального пришли к выводу, что российский оппозиционный политик был отравлен смертельным токсином – эпибатидином, который можно извлечь из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. В России он в природе не встречается.

В расследовании The Insider говорится, что в разработке и синтезу эпибатидина могли быть причастны сотрудники научного центра "Сигнал" Игорь Бабкин и Сергей Галан. Они публиковали научные работы, связанные с веществами класса азанорборнанов - к ним относится эпибатидин. Их диссертации засекречены, отмечают журналисты.

Одновременно The Insider пишет, что редакция проанализировала информацию об импорте российскими компаниями химических реагентов, необходимых для синтеза эпибатидина (в этой связи упоминается статья об эпибатидине, которую в 2013 году публиковал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии). Журналисты пришли к выводу, что менеджеры одной из российских компаний, ввозивших в страну такие реагенты, а именно "АБЦР Хеми Рус", которая на 90% принадлежит немецкой abcr Chemie GmbH, регулярно созванивались с сотрудниками центра "Сигнал".

Директор немецкой компании Ян Шурихт заявил The Insider, что российская "дочка" его компании поставляет реагенты в Россию лишь университетам. При этом с сайта аbcr Chemie GmbH исчезли упоминания о российском подразделении, а Шурихт сказал журналистам, что она, вероятно, будет закрыта.