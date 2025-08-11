Опубликован проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией

МИД Азербайджана впервые опубликовал текст парафированного мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Согласно этой публикации, договор состоит из 17 статей.

В нем Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий друг к другу, а также применения силы в отношении друг друга. Договор предусматривает отказ от размещения третьих сил на границе двух стран. Делимитация границы будет проведена на базе отдельного соглашения.

После вступления договора в силу, Азербайджан и Армения намерены отозвать поданные друг против друга в международные суды жалобы, а также создать совместную комиссию для контроля за выполнением мирного соглашения.

В пятницу 8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали рамочное соглашение о создании транспортного коридора, соединяющего Азербайджан с его Нахичеванским эксклавом. США, выступившие посредником при подписании этого соглашения, получили право на развитие коридора между Азербайджаном и Нахичеванью, отсутствие которого было главным препятствием на пути к заключению мирного договора.