Анархист Николай Дзядок приговорён в Минске к пяти годам заключения

Активист анархистского движения Николай Дзядок приговорён судом в Минске к пяти годам тюрьмы по делу, связанному с его участием в протестах прошлого года против официальных итогов президентских выборов и переизбрания на шестой срок Александра Лукашенко.

Минский городской суд огласил приговор 10 ноября после того, как признал Дзядка виновным в организации событий, нарушающих общественный порядок, и публичных призывах к действиям, которые подрывают национальную безопасность.

Сам активист все обвинения отвергает, называя уголовное дело "преследованием за свои взгляды и желание говорить правду".

Николай Дзядок, который сотрудничал с газетой "Новый час", был арестован в ноябре прошлого года. Он активно поддерживал массовые выступления против режима Лукашенко.

Это уже не первое уголовное дело против него. В 2011 году Дзядок был приговорён к четырём с половиной годам заключения по обвинению в хулиганстве. Тогда он также не признал вину, а белорусские правозащитники внесли его в список политзаключённых.

В феврале 2015 года тюремный срок Дзядку продлили на год, вменив отказ подчиняться законным требованиям сотрудников колонии. Спустя несколько месяцев активиста неожиданно освободили наряду с ещё рядом политзаключённых.