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В Минске арестованы журналистка телеканала "Белсат" и её муж

Ирина Славникова и её муж Александр Лойко

Суд Первомайского района Минска арестовал на 15 суток журналистку телеканала "Белсат" Ирину Славникову и её мужа Александра Лойко. Их обвинили в хранении на своих страницах в Facebook экстремистских материалов, сообщил правозащитный центр "Весна".

Славникова и Лойко были задержаны в ночь на субботу, 30 октября, в минском аэропорту, куда они прилетели из Египта.

Телеканал "Белсат", на котором работает Славникова, активно освещает протесты в Беларуси. Многие его журналисты неоднократно подвергались суду и аресту.

В ноябре 2020-го журналистки телеканала Катерина Андреева и Дарья Чульцова были арестованы за трансляцию мирной акции в память о Романе Бондаренко с "Площади перемен", в феврале 2021 года они были осуждены на два года лишения свободы.

  • "Белсат" создан в 2007 году по договору МИД Польши и Польского общественного телевидения (TVP). В июле 2021 года белорусские власти признали сайт телеканала и его страницы в соцсетях экстремистскими.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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