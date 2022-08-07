Анатолия Чубайса выписали из итальянской больницы

Бывшего главу "Роснано" и бывшего вице-премьера России Анатолия Чубайса выписали из клиники на Сардинии. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Врачи считают, что у Чубайса был синдром Гийена-Барре. Для выяснения, не был ли экс-глава "Роснано" отравлен, ему сделали токсикологический тест, но его результаты пока не готовы. По данным газеты, Чубайс направился во Франкфурт на реабилитацию.

О госпитализации чиновника стало известно в конце июля.

Точные причины развития синдрома Гийена-Барре пока неизвестны, однако в большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций. Болезнь вызывает онемение конечностей и паралич. ВОЗ утверждает, что большинство пациентов полностью выздоравливают даже при тяжёлом течении болезни.

В конце марта стало известно, что Чубайс ушёл с поста спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями и уехал из страны. По утверждению агентства Bloomberg, Чубайс не согласился с вторжением России на территорию Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что уехал чиновник из России или нет после отставки — его личное дело.

67-летний Чубайс был первым заместителем председателя правительства, министром финансов и главой Администрации президента Бориса Ельцина. Чиновник был одной из ключевых фигур и идеологом приватизации российских предприятий в начале 1990-х годов.

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