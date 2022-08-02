Почему семья Анатолия Чубайса информацию о его болезни решила обнародовать посредством Ксении Собчак? Что связывает их всех - А. Чубайса, Собачка-папу и Владимира Путина? По-прежнему ли Путин и Чубайс друзья, даже после отъезда последнего за рубеж якобы из-за несогласия со "спецоперацией"? В гостях политолог Глеб Павловский, журналист-расследователь Илья Давлятчин и социолог Анатолий Голов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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