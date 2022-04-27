Анатомия резни. Эфир в 18:05

Открываются все новые свидетельства зверств, учиненных российскими захватчиками в украинских городах: массовые расстрелы, пытки, изнасилования, грабежи и мародерство. Является ли это эксцессом или нормой для таких операций российской армии? Почему так разложилась мораль солдат и офицеров? Вернется ли это насилие обратно в Россию?



Гости программы: Кирилл Мартынов, главный редактор «Новая газета Европа». Алексей Федяров, юрист, писатель. Эфир в 18:05.

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