Андрея Пивоварова зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, в нем присутствует бывший исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров (деятельность организации признана нежелательной на территории России).

В телеграм-канале политика говорится, что Пивоваров будет вести свою предвыборную кампанию из СИЗО Краснодара. Он находится в следственном изоляторе со 2 июня в связи с уголовным делом по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. В предвыборной агитации политика будет указано, что Пивоваров аффилирован с НКО – иноагентом – организацией "Открытый Петербург", признанной иностранным агентом в декабре 2020 года.

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