Андрея Пивоварова зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, в нем присутствует бывший исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров (деятельность организации признана нежелательной на территории России).
В телеграм-канале политика говорится, что Пивоваров будет вести свою предвыборную кампанию из СИЗО Краснодара. Он находится в следственном изоляторе со 2 июня в связи с уголовным делом по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. В предвыборной агитации политика будет указано, что Пивоваров аффилирован с НКО – иноагентом – организацией "Открытый Петербург", признанной иностранным агентом в декабре 2020 года.
- В конце мая Пивоварова задержали в аэропорту Пулково, когда политик находился в самолете, который должен был лететь в Польшу. Позже стало известно, что против Андрея Пивоварова возбудили уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией - "Открытой Россией" - спустя два дня после самоликвидации проекта. Поводом для возбуждения дела стал репост Пивоварова в фейсбуке, который он сделал год назад в Краснодаре. Политика из Петербурга привезли в Краснодар, где его арестовали.
- 19 июля глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что Пивоваров зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко". В тот же день суд в Петербурге оштрафовал его на 50 тысяч рублей по закону об иностранных агентах. Судья изучил два домена, которые принадлежат проекту "Объединенные демократы". Проект принадлежит МОО "Открытый Петербург", который в декабре 2020 года признали НКО – иностранным агентом. Суд увидел нарушения в том, что на сайте "Объединенных демократов" публикуется информация без пометки о том, что "Открытый Петербург" выполняет функции иностранного агента.
- Сам политик говорил, что будущий созыв Государственной думы будет на 100% подконтролен администрации президента и независимые кандидаты не смогут стать депутатами думы.
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