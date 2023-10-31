Антивоенный активист переведен из СИЗО в психиатрический стационар

Суд в Одинцове Московской области перевёл из СИЗО в психиатрический стационар Максима Лыпканя, обвиняемого по делу о "фейках" про российскую армию. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Алана Качмазова.

18-летний активист будет там находиться до 23 апреля 2024 года.

Лыпканя задержали 21 февраля 2023 года, после чего суд заключил его под стражу. Поводом для возбуждения дела, по словам адвоката, стало его интервью Радио Свобода, опубликованное 18 февраля,. В нём Лыпкань рассказал об антивоенных акциях, которые проводил, и о попытке согласовать митинг "Год ада" на Лубянской площади 24 февраля – в годовщину российского вторжения в Украину.

Ранее защита Лыпканя сообщала о давлении на него в московском СИЗО-7 "Капотня". Сокамерники угрожали юноше и насильно выстригли ему ирокез. После обращения правозащитницы Евы Меркачевой Лыпканя перевели в другую камеру.

В июле Лыпканя перевели в московский Институт имени Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы, а в августе его вернули в СИЗО.

Фейками российские власти считают публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России. Какие именно высказывания Лыпканя следствие сочло фейками, пока не известно. По этой статье может грозить до 10 лет лишения свободы.