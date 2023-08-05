Apple удалила подкасты "Медузы" и "Холода" после штрафа от Роскомнадзора

Американская корпорация Apple удалила со своей платформы русскоязычные подкасты изданий "Медуза" и "Холод" после того, как её европейское представительство было оштрафовано российским судом за распространение информации о войне в Украине.

Редакции сообщили об этом 5 августа. У "Медузы" из сервиса Apple Podcasts была удалена ежедневная новостная программа "Что случилось". У "Холода" — одноимённый подкаст, в котором выходили аудиоверсии самых важных материалов издания. Оба подкаста регулярно освещали российское вторжение.

3 августа одно из юридических лиц Apple впервые было оштрафовано за отказ удалить контент по требованию российских властей. "Интерфакс" сообщал, что Роскомнадзор требовал удалить информацию "направленную на вовлечение несовершеннолетних в дестабилизацию политической обстановки в России" и о войне в Украине.

Мировой судья судебного участка №422 назначил корпорации штраф 400 тысяч рублей ($4150) вдвое меньше минимума, предусмотренного законодательством. Заседание прошло без допуска представителей СМИ и публики по просьбе представителей IT-гиганта.