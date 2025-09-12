Арестован экс-начальник военного представительства Минобороны

Бывший начальник военного представительства Министерства обороны России Андрей Тюрин задержан и арестован по делу о злоупотреблениях при выполнении государственного оборонного заказа, сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, в 2020-2021 годах госзаказчик заключил с ПАО "Объединенная авиационная корпорация" многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств. Обязанности по контролю за исполнением этих контрактов возлагались на Тюрина.

"В 2021-2023 годах Тюрин, злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовал подписание фиктивных документов о стоимости и технических характеристиках указанных специальных изделий, не соответствовавших условиям государственного контракта", - говорится в сообщении СКР. В результате, по данным СКР, "условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб свыше 40 млн рублей".