Арестован профессор Тартуского университета Вячеслав Морозов

В Эстонии арестован на два месяца профессора Тартуского университета, гражданин России Вячеслав Морозов. Он был задержан третьего января по подозрению в разведывательной деятельности. Об этом сообщает издание Rus.ERR со ссылкой на прокуратуру Эстонии.

Детали подозрений, выдвинутых против преподавателя, власти Эстонии не раскрывают, объяснив это интересами следствия.

"Нынешнее дело является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе и в научную сферу", — заявил изданию генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон.

Тартуский университет уже объявил о прекращении трудовых отношений с Морозовым, который работал профессором политологии Института Шютте этого университета.

По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Вячеслав Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого был связан с Тартуским университетом. В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года - должность профессора международной политической теории.