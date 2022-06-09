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Новые западные данные о потерях России: до 20 тысяч убитыми

Российская армия с начала вторжения потеряла убитыми, вероятно, около 20 тысяч человек. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник в высокопоставленных кругах. Предыдущие западные оценки российских потерь во второй половине мая составляли 15 тысяч погибших.

Российские войска теряют особенно большое количество живой силы и боевой техники в нынешних боях на западе Луганской области – в районе городов Северодонецк и Лисичанск, где им удалось добиться определенных успехов и продвинуться вперед, говорит собеседник издания.

Украинское командование оценивает российские потери в 31 тысячу человек убитыми. Точно так же не известны и размеры украинских потерь. Агентство УНИАН сообщило со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова, что сейчас вооруженные силы страны ежедневно теряют около 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными. Проверить данные о потерях в условиях боевых действий возможным не представляется.

Источник The Guardian отмечает, что в скором времени обе стороны столкнутся с проблемой физической и психологической усталости войск. По его мнению, у россиян более значительные резервы живой силы, но это может компенсироваться более высоким боевым духом украинских военных.

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