Армия РФ ударила по Черниговской и Днепропетровской областям

Армия России в ночь на четверг, 21 мая, запустила по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 116 ударных беспилотников, из них силы ПВО сбили 109, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В Новгород-Северском районе Черниговской области в результате российской атаки, как сообщают местные власти, один человек погиб, еще двое пострадали. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), горели автомобиль и складское здание на территории агропредприятия.

В Днепре пострадали две женщины, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа. На пятом этаже пятиэтажного дома из-за атаки была повреждена квартира, взрывной волной выбило окна в нескольких соседних домах. Еще два человека пострадали в Кривом Роге и Никопольском районе.

Сообщается также, что утром российские военные ударили беспилотником по грузовому автомобилю в Харьковском районе. В результате удара, по словам главы ОВА Олега Синегубова, погиб человек. Подразделения ГСЧС прибыли на место, в том числе для ликвидации возгорания.

