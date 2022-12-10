Австралия ввела санкции против вероятных отравителей Навального

Австралия ввела санкции против предполагаемых нарушителей прав человека в России и Иране, а также против иранского поставщика беспилотников.

"Санкции Магнитского", предполагающие запрет на въезд в Австралию и заморозку активов, введены против семерых сотрудников ФСБ России, которых МИД Великобритании считает причастными к отравлению оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Великобритания ввела аналогичные санкции год назад. Тогда в её списке предполагаемых отравителей были Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Шестеро из них, за исключением Седова, фигурируют в журналистском расследовании отравления Навального.

Также правительство Австралии наложило "санкции Магнитского" на шестерых иранских чиновников, которых считает ответственными за притеснение женщин и жестокое подавление протестов, начавшихся в Иране после смерти 22-летней студентки Махсы Амини в сентябре.

Кроме того, Австралия ввела финансовые ограничения в отношении трёх иранцев и одного иранского предприятия за поставку беспилотников в Россию "для использования против Украины". Россия применение иранских дронов отрицает. Иран признал, что поставлял России беспилотники ещё до начала войны.