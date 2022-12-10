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Австралия ввела санкции против вероятных отравителей Навального

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг

Австралия ввела санкции против предполагаемых нарушителей прав человека в России и Иране, а также против иранского поставщика беспилотников.

"Санкции Магнитского", предполагающие запрет на въезд в Австралию и заморозку активов, введены против семерых сотрудников ФСБ России, которых МИД Великобритании считает причастными к отравлению оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Великобритания ввела аналогичные санкции год назад. Тогда в её списке предполагаемых отравителей были Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Шестеро из них, за исключением Седова, фигурируют в журналистском расследовании отравления Навального.

Также правительство Австралии наложило "санкции Магнитского" на шестерых иранских чиновников, которых считает ответственными за притеснение женщин и жестокое подавление протестов, начавшихся в Иране после смерти 22-летней студентки Махсы Амини в сентябре.

Кроме того, Австралия ввела финансовые ограничения в отношении трёх иранцев и одного иранского предприятия за поставку беспилотников в Россию "для использования против Украины". Россия применение иранских дронов отрицает. Иран признал, что поставлял России беспилотники ещё до начала войны.

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на вторжение Австралия ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц, включая большую часть банковского сектора. Также Австралия запретила экспорт в Россию глинозёма и алюминиевых руд, включая бокситы.
  • Российский юрист Сергей Магнитский умер в московском СИЗО в 2009 году. В 2012 году в США был принят "акт Магнитского", по которому против причастных к смерти Магнитского вводились персональные санкции. Впоследствии закон приобрёл глобальный характер и распространился на россиян и граждан других стран, не связанных с делом Магнитского.

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