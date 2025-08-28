Азербайджан под оккупацией Москвы

Показать больше Свернуть

«Это сомнительно, что вхождение Азербайджана в Советскую Россию было оккупацией. В том числе, потому что тогда выходит, что отец Ильхама, Гейдар Алиев был важным чином в оккупационной администрации!» - так отвечают в Москве на последние заявления президента Азербайджана. А на самом деле: чем в реальности был тогда Азербайджан: оккупированной территорией или суверенным государством, каковым тогдашняя Конституция обозначала союзные республики? Что думают наши зрители и гости Повестки? А это политолог Илгар Велизаде и журналист Мовсун Гаджиев.