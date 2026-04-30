Российские тюрьмы и колонии включили в топ-3 госучреждений по "удобству услуг" для россиян. Как сообщает издание "Коммерсант", такие результаты рейтинга, составленного Аналитическим центром при правительстве, приведены на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевыми показателями при расчетах стали: степень удовлетворенности пользователей, доля не оказанных в итоге услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем. ФСИН по этим показателям набрала в индексе клиентоцентричности 94 процента из 100 возможных. А тем временем издание "Верстка" подсчитало, что за последние 20 лет политзаключенные в российских местах лишения свободы провели почти 300 голодовок. И если раньше таким образом чаще всего протестовали против незаконного административного ареста, то с 2022 года голодовку объявляют, требуя достойных условий содержания и доступа к медпомощи, так как другие методы не работают, и не редко заключенные умирают - и не из-за голодовки - а просто не дождавшись врача.

Условия содержания заключенных в российских местах лишения свободы комментирует сотрудница правозащитного проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал", правозащитница Анна Каретникова.

10 тысяч – за справку, полтора миллиона – за оставление в тылу. Как вымогательство и поборы в российской армии стали нормой. Комментирует участник правозащитного проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев.

Вместо помощи - живодерня. Зоозащитники требуют отменить закон, позволяющий убивать бездомных кошек и собак. Комментирует зоозащитник Юрий Корецких

