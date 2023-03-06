Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты

Банк России в понедельник продлил действующие ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они касаются как юридических, так и физических лиц. Ограничения будут действовать ещё полгода - до 9 сентября.

Согласно действующим ограничениям, владельцы валютных счетов могут снять с них не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства можно получить только в рублях по курсу Центробанка. Юридические лица могут получать наличную валюту на оплату командировок в сумме не более 5 тысяч долларов или эквивалента в евро.

Кроме того, для банков продлён на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ограничения по наличной валюте банк объясняет введёнными против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.