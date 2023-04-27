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Баскетболистка Грайнер будет работать над возвращением граждан США домой

Бриттни Грайнер на пресс-конференции, Финикс, штат Аризона, 27 апреля 2023 года

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер на первой после её освобождения из российской тюрьмы и возвращения на родину пресс-конференции сообщила, что посвятит себя возвращению домой других американцев, задержанных за границей. Об этом сообщает Голос Америки.

Двукратная олимпийская чемпионка и профессиональная баскетболистка команды "Финикс Меркури" была освобождена из российской колонии в рамках обмена заключенными с США в конце прошлого года.

"Мне не раз приходилось переживать тяжелые времена, — сказала Грайнер. – Мы все сталкиваемся с трудностями на протяжении всей своей жизни, но это было довольно серьезное испытание для меня".


Грайнер выразила признательность президенту США Джо Байдену за помощь в переговорах о её освобождении. "Я знала об усилиях и обо всем, что происходило. Это вселяло в меня надежду", — сказала спортсменка.

Грайнер была приговорена российскими властями к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в хранении наркотиков. Ее задержали в московском аэропорту в феврале 2022. В багаже спортсменки обнаружили гашишное масло для вейпа, разрешённое в США.

В конце прошлого года американку обменяли на россиянина Виктора Бута, отбывавшего в США срок за торговлю оружием.

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