Суд в подмосковных Химках отправил в колонию на 8 лет гражданина США за перевозку пистолета с патронами в авиационном багаже. 37-летний Андрэ Хачатурян был задержан в декабре 2021 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево при пересадке на рейс в Ереван.

Американец раньше работал в охранном агентстве, у него есть разрешение на владение оружием, выданное в США. В его багаже, в закрытом на ключ кейсе, был обнаружен пистолет "Глок-17". Хачатурян частично признал вину, сообщил из зала суда корреспондент радиостанции Business FM.

Радиостанция сообщает, что на момент ареста осуждённый работал мастером в строительной компании. В Ереван он летел знакомиться с родственниками невесты. Изначально он утверждал, что сдавал свой пистолет сотрудникам "Аэрофлота" по всем правилам. Адвокат просил отпустить Хачатуряна в зале суда, отметив, что тот страдает тяжёлым заболеванием.

В день сообщения об аресте Хачатуряна российские власти рассказали о задержании в Шереметьеве бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. В июне 2022 он был приговорён к 14 годам заключения. В марте 2022 года в том же аэропорту была задержана двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, американка Бриттни Грайнер. Она была приговорена к 9 годам колонии за ввоз в Россию наркотиков и обменяна на российского торговца оружием Виктора Бута.

В июле Россия, вместе с Венесуэлой, Ираном, Китаем, КНДР и Мьянмой попала в составленный Госдепартаментом США список стран с повышенным риском неправомерного задержания американцев. Американские эксперты прямо обвиняют Москву в захвате заложников для давления на Вашингтон.