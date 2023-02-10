Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Байден приедет с визитом в Польшу в двадцатых числах февраля

Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу, сообщили в пресс-службе Белого дома. Он встретится с польским президентом Анджеем Дудой, обсудит вопросы сотрудничества двух стран, дальнейшую поддержку Украины и усиление противодействия НАТО военной агрессии России. Байден также встретится с лидерами стран так называемой "Бухарестской девятки" – членов НАТО на его восточном фланге.

Перед годовщиной вторжения России в Украину Джо Байден намерен ещё раз подчеркнуть, что США будут и далее поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось.

  • В прошлый раз Байден был в Польше в марте прошлого года, через месяц после начала войны в Украине. Он посетил дислоцированные в Польше воздушно-десантные дивизии армии США и обсуждал с польским руководством вопросы гуманитарной помощи украинским беженцам. Также в Варшаве он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым.
  • Тогда в своей речи в Королевском замке в Варшаве Байден впервые заявил: "Путин не должен оставаться у власти". Затем Белый дом смягчил высказывание президента, разъяснив, что тот не призывал к свержению власти в России, а имел в виду, что Кремль не должен использовать свою власть для агрессии против других государств.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Шансов найти выживших всё меньше
Embed
Шансов найти выживших всё меньше

No media source currently available

0:00 0:21:23 0:00

Шансов найти выживших всё меньше

Турция и Сирия просят помощи


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG