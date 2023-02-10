Байден приедет с визитом в Польшу в двадцатых числах февраля

Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу, сообщили в пресс-службе Белого дома. Он встретится с польским президентом Анджеем Дудой, обсудит вопросы сотрудничества двух стран, дальнейшую поддержку Украины и усиление противодействия НАТО военной агрессии России. Байден также встретится с лидерами стран так называемой "Бухарестской девятки" – членов НАТО на его восточном фланге.

Перед годовщиной вторжения России в Украину Джо Байден намерен ещё раз подчеркнуть, что США будут и далее поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось.