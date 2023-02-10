Байден приедет с визитом в Польшу в двадцатых числах февраля

Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля нанесет официальный визит в Польшу, сообщили в пресс-службе Белого дома. Он встретится с польским президентом Анджеем Дудой, обсудит вопросы сотрудничества двух стран, дальнейшую поддержку Украины и усиление противодействия НАТО военной агрессии России. Байден также встретится с лидерами стран так называемой "Бухарестской девятки" – членов НАТО на его восточном фланге.
Перед годовщиной вторжения России в Украину Джо Байден намерен ещё раз подчеркнуть, что США будут и далее поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось.
- В прошлый раз Байден был в Польше в марте прошлого года, через месяц после начала войны в Украине. Он посетил дислоцированные в Польше воздушно-десантные дивизии армии США и обсуждал с польским руководством вопросы гуманитарной помощи украинским беженцам. Также в Варшаве он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым.
- Тогда в своей речи в Королевском замке в Варшаве Байден впервые заявил: "Путин не должен оставаться у власти". Затем Белый дом смягчил высказывание президента, разъяснив, что тот не призывал к свержению власти в России, а имел в виду, что Кремль не должен использовать свою власть для агрессии против других государств.
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