Мобилизованные обратились к Путину. Их обвиняют в дезертирстве

Мобилизованные из Ярославской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они заявляют, что в ходе боевых действий в Украине командир отдал им приказ отступать, однако теперь отрицает это и обвиняет своих подчинённых в самовольном бегстве. Военнослужащие говорят, что им хотят предъявить обвинения в дезертирстве.

Военные уточняют, что попали под обстрел из танков и миномётов, а у них самих были только автоматы. По их словам, никакого артиллерийского прикрытия роты с российской стороны не велось. "Командованию на нас наплевать," - делают вывод мобилизованные.

Также они сообщили, что в военкомате их обещали причислить к территориальной обороне, но послали на передовую.

Видеообращение мобилизованных опубликовало ярославское издание "Про город". В издании уточняют, что в его распоряжении есть данные о взводах и их локации, но они не публикуются из соображений безопасности.

Ранее "Про город" писал о том, что жёны ярославских мобилизованных подготовили письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобами на то, что их мужей отправили на передовую, где, по их мнению, должны действовать профессиональные военные. Они заявляют, что у их мужей нет ни танков, ни пулемётов, их вооружение - автоматы 1984 года выпуска. По их словам, всю экипировку - тепловизоры, рации, дальномеры - мужья либо покупают сами, на что уходит большая часть их военной зарплаты, либо на них скидываются родственники.

По поручению губернатора правительство Ярославской области обратилось в прокуратуру с требованием провести проверку.