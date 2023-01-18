Мобилизованные обратились к Путину. Их обвиняют в дезертирстве

Мобилизованные из Ярославской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они заявляют, что в ходе боевых действий в Украине командир отдал им приказ отступать, однако теперь отрицает это и обвиняет своих подчинённых в самовольном бегстве. Военнослужащие говорят, что им хотят предъявить обвинения в дезертирстве.
Военные уточняют, что попали под обстрел из танков и миномётов, а у них самих были только автоматы. По их словам, никакого артиллерийского прикрытия роты с российской стороны не велось. "Командованию на нас наплевать," - делают вывод мобилизованные.
Также они сообщили, что в военкомате их обещали причислить к территориальной обороне, но послали на передовую.
Видеообращение мобилизованных опубликовало ярославское издание "Про город". В издании уточняют, что в его распоряжении есть данные о взводах и их локации, но они не публикуются из соображений безопасности.
Ранее "Про город" писал о том, что жёны ярославских мобилизованных подготовили письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобами на то, что их мужей отправили на передовую, где, по их мнению, должны действовать профессиональные военные. Они заявляют, что у их мужей нет ни танков, ни пулемётов, их вооружение - автоматы 1984 года выпуска. По их словам, всю экипировку - тепловизоры, рации, дальномеры - мужья либо покупают сами, на что уходит большая часть их военной зарплаты, либо на них скидываются родственники.
По поручению губернатора правительство Ярославской области обратилось в прокуратуру с требованием провести проверку.
- 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена.
- 28 октября Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что мобилизация окончена, так как задача по призыву 300 тысяч человек была выполнена. При этом указ об окончании мобилизации Путин не подписывал. В ответ на депутатский запрос администрация президента подтвердила, что указ о мобилизации продолжает действовать.
- После начала мобилизации из разных регионов стала приходить информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
- Эксперты не раз отмечали, что даже к 300 тысячам новобранцев материально-техническая база российских вооружённых сил оказалась готова плохо – в частности, нет должного уровня подготовки мобилизованных. Это подтверждают и уже побывавшие на войне в Украине.
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