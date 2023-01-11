Мобилизованного, поспорившего с командиром, осудили на 5,5 лет колонии

Одинцовский гарнизонный районный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии строгого режима мобилизованного Александра Лешкова. Он признан виновным в нанесении побоев командиру. Наказание по этой статье ужесточается, если преступление совершено в период мобилизации. Свою вину Лешков не признал.

13 ноября в социальных сетях распространилось видео, на котором мобилизованные спорят с командиром, подполковником Денисом Мазановым, рассказывая о том, что стрелковая подготовка пехоты проводится на танковом полигоне даже без мишеней, экипировки и оружия недостаточно, а вместо реальных боевых навыков их обучают ходить строем.

Лешков с использованием нецензурных выражений обвинил командира в "саботаже приказов верховного главнокомандования", выпустил ему в лицо дым от сигареты и толкнул в грудь. По версии обвинения, он нанёс Мазанову побои. Лешков, со своей стороны, говорит, что защищал себя, а свидетели заявили, что подполковник первым толкнул Лешкова, который представлял интересы не только свои, но и других мобилизованных.

Видеозапись конфликта, произошедшего в подмосковном парке, приводит, в частности, издание "Медуза".

Приговор Лешкову не вступил в силу, защита рядового обжалует его.