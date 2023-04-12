Белгородец получил 4,5 года тюрьмы за попытку воевать на стороне Украины

Белгородский областной суд приговорил местного жителя Сергея Глушенкова к четырём с половиной годам колонии строгого режима по делу о приготовлении к совершению госизмены. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Глушенкова задержали в августе прошлого года при попытке пересечения границы с Украиной в Белгородской области. По версии следствия, он намеревался вступить в легион "Свобода России". Это подразделению вооружённых сил Украины, сформированном, главным образом, из российских добровольцев и военнопленных.

По данным телеграм-канала "Экстремизму — НЕТ!", до задержания Глушенков приобрёл военную экипировку и средства первой помощи. Ранее осуждённого привлекали к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики.

На днях суд в Тверской области отправил на принудительное лечение Сергея Колина по обвинению в покушении на участие в легионе "Свобода России". Колина признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности. Колина называют трэш-блогером. Он был известен тем, что находил бездомных людей и заставлял их напиваться на камеру. В марте прошлого года телеграм-канал "112" писал, что во время одного из трэш-стримов Колина умер человек.

Легион "Свобода России" утверждает, что его цели – освобождение оккупированных российской армией регионов Украины и борьба с режимом президента Владимиром Путиным. Верховный суд России признал "Легион" террористической организацией.

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