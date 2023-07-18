Белгородский губернатор сообщил о пяти раненых при обстреле ВСУ

По предварительным данным, пять человек пострадали во вторник при обстреле посёлка Шамино в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он утверждает, что обстрел вели украинские военные.
"У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще у четырех — ранения легкой степени тяжести", - написал Гладков в своём телеграм-канале.
Ранее во вторник губернатор другого граничащего с Украиной российского региона, Курской области, сообщил об обстреле со стороны ВСУ территории Глушковского района. По словам Романа Старовойта, в селе Елизаветовка получили повреждения два домовладения; всего в этом населённым пункте было четыре прилёта. Также, как отметил Старовойт, в результате попадания снаряда произошло возгорание на территории сельхозпредприятия "Победа". Позднее пожар был потушен.
- Власти граничащих с Украиной российских регионов после начала полномасштабного российского военного вторжения в соседнюю страну периодически сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. Киев сведения не комментирует.
- В Белгородской области ситуация резко обострилась в последние месяцы. Выступающие на стороне Украины вооружённые формирования Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" взяли на себя ответственность за несколько рейдов на территорию этой области. Украинское командование не подтверждает, что указанные боевые части, состоящие из граждан России, напрямую находятся в подчинении ВСУ.
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