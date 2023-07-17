Самолёт Су-25 потерпел крушение в Краснодарском крае

Российский военный самолёт Су-25 потерпел крушение неподалёку от города Ейск в Краснодарском крае. Это подтвердил краевой оперштаб. Самолёт упал в Азовское море.

Пилот самолёта успел катапультироваться и был найден спасателями. Он получил серьёзные травмы. По информации канала "112", спасти его не удалось. Официального подтверждения гибели пилота пока нет.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, предполагаемая причина крушения - отказ двигателя.