Под Луганском найдены захоронения – возможно, бойцов "ЧВК Вагнера"

На кладбище неподалёку от Луганска местные жители обнаружили 42 свежие могилы. Они распространили сведения о находке в соцсетях. Журналисты Би-би-си установили, что имена на могилах совпадают с именами людей, приговорённых в России к лишению свободы. Они полагают, что погибшие могут быть заключёнными, завербованными на войну "ЧВК Вагнера".

Могилы были обнаружены в начале февраля. По словам местных жителей, их никто не навещал. Они разместили фотографии надгробных табличек в группах поиска без вести пропавших в интернете. После этого им ответили родственники людей с такими же именами и фамилиями. Они сообщили, что их близкие находились в российских тюрьмах и что от них давно не поступало вестей.

Би-би-си удалось найти в открытых источниках упоминания о 37 людях, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках близ Луганска. 35 из них были россиянами, один - гражданином Беларуси, еще один родился в Узбекистане. На сайтах российских судов выложены судебные приговоры в отношении 20 человек, которые являются полными тёзками захороненных в Луганске. Все они должны были сейчас отбывать наказание в местах лишения свободы.

Некоторые родственники подтвердили, что их близкие, находясь в колониях, заключили контракты с "ЧВК Вагнера" и отправились воевать в Украину. По их словам, ни "ЧВК Вагнера", ни представители Минобороны или ФСИН не связывались с ними и не сообщали о гибели их родных.