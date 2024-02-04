Белый дом против помощи Израилю без бюджета для Украины

Администрация президента США выступает против законопроекта Палаты представителей о помощи Израилю без дополнительного бюджета для Украины. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В субботу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что на следующей неделе состоится голосование по законопроекту о помощи Израилю на сумму более 17,5 млрд долларов.

"Необходимость поддержки нашего ближайшего союзника и наших собственных сил в регионе как никогда актуальна", – цитирует "Голос Америки" письмо Джонсона коллегам.

По словам Жан-Пьер, Вашингтон решительно выступает против этой "уловки, которая ничего не делает для охраны границы, ничего не делает для помощи жителям Украины" в самообороне и "лишает гуманитарной помощи гражданское палестинское население".

Контролируемый демократами Сенат с рекомендацией Джонсона не согласился. Ожидается, что Сенат представит свой законодательный пакет, в который войдет военная помощь не только Израилю, но и Украине, а также предложения по укреплению безопасности на границе США с Мексикой. Сенат также планирует включить в свой законопроект помощь Тайваню.

Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов в помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также на обеспечение безопасности на южной границе страны октябре прошлого года. Решение так и не было принято.

Джонсон считает, что у США нет времени рассматривать объединённый пакет, поскольку Израилю помощь нужна срочно.

Пока неясно, будут ли крайне правые члены Палаты представителей возражать против финансирования Израиля без экономии этой же суммы в других статьях бюджета.

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