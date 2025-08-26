Politico: в ЕС рассчитывают на США в вопросе санкционного давления на РФ

19-й пакет санкций ЕС против России за вторжение в Украину не будет включать, как ожидается, каких-либо новых серьёзных ограничений на продажу энергоносителей. Ранее уже взяв на себя обязательство постепенно отказаться от импорта нефти и газа, Брюссель всё чётче осознаёт, что для дальнейшего давления на Москву в этой сфере необходимы решения Вашингтона. Об этом во вторник пишет Politico.

Деталями дискуссий, которые ведутся за закрытыми дверями, с изданием на условиях анонимности поделились четыре европейских дипломата.

Новый пакет европейских санкций, нацеленных на снижение возможностей российской экономики финансировать войну, должен быть обнародован в сентябре. Он будет направлен против судов и компаний так называемого "теневого флота", помогающих России обходить существующие ограничения.





Однако наиболее болезненные последствия для Москвы наступят в случае введения вторничных санкций - против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией, и реальный эффект будет зависеть от США, говорится в публикации.

Как пишет Politico, многие наблюдатели полагают, что президент России Владимир Путин согласился на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске 15 августа лишь после того, как Вашингтон ввёл высокие пошлины в отношении Индии - в связи с её закупками российской нефти. Следующим значимым шагом могут стать аналогичные санкции по ограничению важнейшей для России торговли с Китаем.

Президент США Трамп, судя по всему, оставляет этот вариант с Китаем на случай провала мирных переговоров. "В течение следующих двух недель мы узнаем, как всё повернётся", - напоминает Politico слова Трампа, сказанные им в пятницу, 22 августа. Американский лидер пригрозил Москве "масштабными санкциями или масштабными пошлинами, или и тем и другим вместе", если Москва не сделает шагов навстречу.

После возвращения на пост президента США в январе 2025 года Дональд Трамп не раз заявлял о готовности ужесточить санкции против России, называя сроки, по истечении которых может быть принято решение. Объявляя о следующих двух неделях, Трамп отметил, что Вашингтон, возможно, не предпримет ничего. "Или мы не делаем ничего и говорим, что это ваша борьба", - сказал Трамп.

Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России 18 августа сообщил, что начал готовить встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. "Это будет зависеть от них. Я всегда говорю, что для танго нужны двое, и я думаю, что им следует встретиться", - заявил позднее Трамп, говоря о возможности российско-украинского саммита.





