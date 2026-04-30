Бэнкси признал, что создал статую, появившуюся в центре Лондона

Анонимный британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что именно он является автором статуи человека с флагом и в шаге от падения с постамента, которая появилась ранее на этой неделе в центре Лондона.

Судя по кадрам, опубликованным на странице художника в Instagram, скульптура была установлена ночью с помощью низкорамного прицепа. Фигура изображает шагающего человека в костюме, лицо которого полностью закрывает развивающийся флаг. Одна нога при этом выходит за край постамента, что указывает на то, что человек вот-вот может рухнуть вниз.

На нижней части постамента написано "Бэнкси", что дало основание предположить, кто именно создал скульптуру.

Статуя установлена в престижном историческом районе Сент-Джеймс, где расположены королевские дворцы и респектабельные клубы. Работа повторяет стиль находящихся поблизости памятников, в том числе королю Эдуарду VII верхом на лошади, медсестре Флоренс Найтингейл и государственному деятелю 19 века Сидни Герберту, отмечает Reuters.

Авторы комментариев на странице Бэнкси в Instagram предположили, что работа посвящена "слепому патриотизму", и задались вопросом, как художнику удалось провернуть подобный трюк "в самом центре британского истеблишмента".

Бэнкси, которого называют андерграундным художником стрит-арта, держит свою личность в строжайшей тайне. Он периодически использует Instagram, чтобы подтвердить авторство создаваемых им работ.