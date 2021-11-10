"Бессмысленный садизм". Блогеры о переводе Сергея Зуева в СИЗО

Сергея Зуева, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как Шанинка, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Изменения меры пресечения потребовала прокуратура, и суд удовлетворил это требование – несмотря на то, что Сергей Зуев недавно перенес операцию на сердце.

"Новая газета" опубликовала заметки к речи, которую Сергей Зуев произнес в суде перед отправкой в СИЗО. По словам ректора Шанинки, с начала года ему сделали уже три операции, и теперь он нуждается в четвертой. Состояние его здоровья не позволяет предугадать, "где ударит в следующий раз – но ударит обязательно". Однако суд не принял во внимание рекомендации врачей.

Решение суда потрясло комментаторов своей жестокостью.

Аркадий Дубнов

Абсолютное бесстыдство государства Российского – перемещение из-под домашнего ареста в СИЗО 67-летнего ректора Шанинки Сергея Зуева, только что перенесшего операцию на сердце.

Мрак и мерзость

Леонид Гозман

ФЕМИДА СО ШВАБРОЙ 4

Суд возвращает Зуева в СИЗО. Просьба прокуратуры убить его судом удовлетворена.

Федор Крашенинников

Бессмысленный и демонстративный садизм.

Татьяна Малкина

пытаюсь спастись от непереносимой ненависти.

пробую "просто думать": а вот кому в принципе "по должности" можно задать вопрос –​ зачем отправлять в сизо ректора шанинки сергея зуева, ученого человека с безупречной репутацией и с букетом болезней (все же каждому причастному к этому решению страстно желаю, да, желаю всех тех же болезней с удесятиренной силой, возьмите, не благодарите), являющегося подозреваемым по несомненно сфабрикованному делу о недоказанно ненадлежащем выполнении одного трудноизмеримого академического контракта?

зачем именно в сизо? чтобы что? чтобы что? чтобы не скрылся? чтобы признался в рытье тоннеля бомбей–​лондон? чтобы убить в самом деле? чтобы другим ученым с мировым именем неповадно было впредь подписывать что бы то ни было с каким бы то ни было представителем государства?

зачем в сизо?!!!!

какую суку спросить? кого???

не получается спастись.

ненавижу

ненавижу

Александр Рыклин

Ректора Шанинки Сергея Зуева Мосгорсуд отправил в СИЗО...

А могли бы вывести во двор и расстрелять...

Когда живешь в банде, всякое случается...

Илья Жегулев

Пожалуйста, не забудьте это. Эти времена когда-нибудь закончатся и мы обязательно все вспомним.

Юристы отмечают, что для такого решения суда требуются более веские основания.

Алхас Абгаджава

А теперь давайте пройдемся по обоснованности такого решения суда.

Требовали заключения под стражу доблестные следователи ГСУ МВД РФ по г. Москве.

Сергей Зуев –​ ректор высшего учебного заведения. Ему 67 лет, не судим, у него безупречная репутация и яркая биография. К сожалению, еще ряд серьезных заболеваний и недавняя операция.

Много вы слышали историй, как немолодой известный ректор, никогда ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, уничтожал доказательства по делу, угрожал свидетелям, или бежал лесами и полями через кордоны?

Вот и я не слышал.

А сколько вы слышали историй о взятках, мошенничестве, превышении полномочий сотрудниками МВД вообще и сотрудниками этого самого ГСУ, в частности?

Сотни, правда?

У меня в связи с этим к судьям Мосгорсуда только один вопрос –​ кого вы за практику чаще "закрывали", известных ректоров вузов или сотрудников правоохранительных органов?

Роман Бевзенко

Какой позор!

По обвинению в ненасильственном преступлении не должно быть никакого содержания под стражей. Это абсолютный бред, который никак не изгонят из нашего уголовного процесса.

Я специально не следил за практикой КС в сфере мер пресечения, неужели никто не оспаривал конституционность самой возможности помещения человека, не представляющего угрозу для общества, в СИЗО?

Максим Никонов

И в УПК РФ внятно указано, что стража –​ исключительная мера пресечения, когда нельзя избрать любую другую, и постановление Пленума ВС РФ по мерам пресечения нормально написано, и ЕСПЧ уже извёл кучу европейского леса, регулярно признавая российскую стражу нарушением ст.5 Конвенции, –​ но правоприменителям на местах (вплоть до новых касс.судов и ВС РФ) до этого дела нет. Процент удовлетворения ходатайств об избрании стражи –​ 92%, процент удовлетворения ходатайство о продлении стражи –​ 99%.

Сергея Зуева задержали 12 октября по делу Марины Раковой, бывшей замминистра образования; его обвиняют в хищении средств из Фонда новых форм развития образования, который возглавляла Ракова. Большинство комментаторов сходятся во мнении, что на Сергея Зуева оказывают давление, чтобы заставить его дать нужные показания, что напрямую отсылает к чекистским практикам 1930-х годов.

Ева Меркачева

Вообще с начала года Зуев перенес уже три хирургических вмешательства. И врачи пришли к выводу, что ему нужна еще одна операция – на этот раз шунтирование другой ноги. Это не тот случай, когда человек прячется за своей болезнью. Да и зачем помещать в СИЗО до приговора, если дело экономическое? Профессора: "У нас есть гипотеза – у следствия ничего на него не нашлось, так что оно хочет воспользоваться его состоянием, чтобы выбить какие-то показания. Заключение под стражу для них, видимо, единственный способ. Сказать, что мы возмущены арестом, ничего не сказать. Ощущение шока". И да, мне тут говорят, что студенты и педагоги будут протестовать. Вот зачем следствию надо, чтобы они вышли сейчас на улицы?

Илья Вайцман

Я даже не знаю, как это цензурно комментировать. Сразу после операции на сердце загонять человека в СИЗО, причем "по экономике" и по очень сомнительному обвинению –​ это, безусловно, пытки. С совершенно понятной целью: сломать или просто "законно" убить. Никакой другой цели это решение мосгорштампа не преследует. Как и "российский суд" вообще.

Кто там свистел про "у нас не 1937 год"? А когда еще практически с операционного стола в тюрьму волокли??

Кирилл Шулика

Это официальная пытка. То есть для того чтобы видеть, как шваброй пытают, надо было вынести флешку из колонии, а тут буквально по телевидению показывают пытки. Ведь понятно, что он никуда не сбежит, а цель заключения такая же, как в пытках шваброй –​ чтобы был сговорчивым. Им нужно закончить дело Марины Раковой, за делом которой стоят влиятельные персонажи, но, видимо, ничего нет даже для отечественного суда. Вот они и рассчитывают на показания Зуева. [...]

Я вообще не знаю Зуева и впервые услышал о нем из-за этого дела. Но тут вообще всем надо объединяться, как по делу Ивана Голунова и вытаскивать его из СИЗО. Повторю, потому что это пытки и он там может умереть. Это серьезный удар вообще по всему, не только по образованию. Новый уровень государственной жестокости. Не так часто Мосгорсуд пересматривает решения нижестоящих судов.

Николай Подосокорский

Заключение Зуева в тюрьму имеет только одну цель –​ в пыточных условиях заставить его оговорить себя и коллег. К сожалению, пытки стали нормой жизни современной Россиии, и даже на "Эхо Москвы" проводят открытый опрос на тему: "Должен ли Навальный сидеть в тюрьме в обычных условиях или в привилегированных?" Под "обычными" условиями заведомо предполагаются пыточные, когда над человеком можно издеваться тысячей разных способов и превратить его повседневность в ад.

Выражаю поддержку Сергею Зуеву, его семье и Шанинке. Давайте помнить, что еще и Бог есть –​ он же Высшая справедливость. Убежден, что преследование Зуева имеет заказной политический характер и укладывается в логику наращивания репрессий против гражданского общества в стране. Здоровья, сил и твердости Сергею Эдуардовичу перенести это тяжелейшее испытание на человеческую прочность. Позор палачам и свободу политзаключенным!

Сравнения со сталинскими репрессиями теперь появляются в том числе у комментаторов, которых никак не отнесешь к числу радикально оппозиционных. Участвовать в образовательных проектах, связанных с государством, становится опасно, отмечает главный редактор издания "Русский репортер" и постоянный автор журнала "Эксперт" Виталий Лейбин:

Ректора “Шанинки” Сергея Зуева заключили под стражу.

Тюрьма как способ разрешения политических и хозяйственных споров –​ главная гадость в нашей стране сейчас.

Разное бывает. Бывают преступления, бывают нарушения при использовании бюджетных средств. Но какой смысл заключать в СИЗО немолодого уважаемого человека, не совершившего никаких насильственных преступлений? Какой риск для общества в том, чтобы человек после инфаркта (полученного после допросов, см. мою статью) был дома на время следствия?

Я-то всегда любил спорить с теми, кто последние десятилетия постоянно говорил, что у нас 37 год. В тезисе про 37-ой есть залихватская идеологическая туфта, неточная аналогия только затуманивает проблему. Но призрак массовых репрессий у нас, увы, всегда ходит рядом. Да, общее количество заключенных в России падает (растет только количество условно политических, и их относительно немного, и наркотических посадок, а вот их очень много). Было несколько относительно успешных попыток гуманизации правосудия, в том числе в начале 2010-х, например, несовершеннолетних уже почти не сажают, предпринимателям вышли некоторые облегчения, не отменившие, впрочем, заказные дела как способ захвата активов.

Но при этом угроза посадки против активных людей, которые проявляют социальную самостоятельность или могут быть участниками в каких-то спорах за какие-то проекты и за деньги –​ очень велика, это системный фактор. У нас уголовное дело можно “инициировать”, в смысле “заказать”. И это делает жизнь в стране все более серой и унылой, дергаться и что-то делать опасно. Сергей Зуев - представитель того важного для страны слоя людей, который и за родину, и за свободу, не административных патриотов (которые патриоты по должности, а потом сбегут куда-нибудь по месту сворованного, чуть что), а настоящих.

Системность этой проблемы определяется в том числе такими факторами.

1. Чрезмерность применения меры пресечения, связанного с заключением под стражу. И это понятно, как менять –​ безальтернативное заключение под стражу должно применяться только в случае тяжких насильственных преступлений типа намеренного убийства (ну и шпионажа). Если нельзя будет закрыть оппонента до всякого суда и даже расследования, то сам инструмент такой расправы будет менее привлекательным.

2. Отсутствие правосудия в уголовных делах, суды почти в 100% случаев копируют обвинительное заключение, какого бы качества оно ни было, а когда уже совсем неприлично сажать, дают условное или срок совпадающий с уже отбытым в СИЗО. И тут сложнее, но тоже можно было бы что-то делать при желании, см. наш старый материал “Подарок матери осужденного”.

3. В общественной полемике условный патриотический лагерь часто поддерживает дух некоей строгости и борьбы, лишен простой логики человечности. Даже хорошие, вроде как, люди не разрешают себе нормальных ясных и прямых чувств под страхом 90-х, либерализма и революции. Но там, где патриоты лишены человечности, государство обречено, да и сами эти патриоты тоже.

Бывают у нас и гуманные, и свободные патриоты (я вот, надеюсь, что такой), но “патриотам по должности”, похоже, легче найти общий язык с врагами, чем с ними.

Дмитрий Михайлин

Я не знаком с делом ректора "Шанинки" и с самим Сергеем Зуевым тоже не знаком. Но текст Виталия Лейбина –​ пример блестящего рассуждения и супер-ответственной позиции по действительно сложной проблеме.

Есть, конечно, и некоторые различия – которые не меняют общей безрадостной картины.

Ян Шенкман

Не 37-й по одной простой причине –​ частная собственность. Мотив не идеологический и даже не совсем политический, а шкурный в своей основе. И нет (по крайней мере пока) массового вовлечения народа в преследования неугодных. Другая система, по-другому устроена. Но от того, что это не Сталин, а Пиночет, как-то не легче. Почему-то считается, что Сталин это плохо, а Пиночет ничего, нормально и где-то местами даже правильно.

Ситуация с Сергеем Зуевым, по мнению многих, подтверждает то, что власти взяли курс на искоренение вузов с "вольнодумной" репутацией. Не так давно Высшая школа экономики лишилась нескольких ярких преподавателей, а потом и ректора Ярослава Кузьминова. В то же время именно эти "рассадники либерализма" отличались более высокими стандартами образования, отмечают комментаторы.

Наталья Шавшукова

Мрак и ужас. Демонстративно Сергея Зуева отправляют в СИЗО. Не осталось приличных слов.

Шанинка –​ лучшее, что есть сейчас в отечественном образовании.

Имела возможность сравнить стандарты "старого" ещё МГУ и Шанинки. Это космос даже по сравнению с лучшими российскими университетами. А теперь нам умных не надобно, надобны верные.

Глеб Павловский

#СистемаРФ ведёт войну с населенцами (война на истощение, сдерживание), а не с интеллигенцией. Но университеты в этой войне воспринимаются как партизанские базы.

В Шанинке уже начались проверки. Профессор Григорий Юдин убежден, что их инициировала прокуратура.

Кирилл Шулика

Заодно они и разгромят саму Шанинку. Ибо не фиг, лучше создать вместо нее Суворовское училище или Кадетский корпус. Там уже ходят целые табуны проверяющих.

В поддержку Сергея Зуева и Шанинки 10 ноября начинается цикл лекций "Шанинские среды", который продлится до 1 декабря.

Ольга Гринкруг

Раньше ноябрь мой был плотно занят фестивалем "Просветитель". Разные прекрасные ученые общались с публикой в разных прекрасных местах: музейных залах, районных библиотеках, теплицах, барах, вольерах, автобусах и троллейбусах.

Потом фонд "Династия" сделали иностранным агентом (хотя фестиваль еще некоторое время продержался, а премия, честь ей и хвала, существует до сих пор); "Мемориал" с его автобусами сделали иностранным агентом (но и он держится); троллейбусы больше не с нами; великая Мариэтта Омаровна Чудакова, с которой начинались мои фестивальные приключения, держится с трудом –​ в реанимации (объявлен сбор на лечение в фейсбуке), а ноябрьская подборка прекрасных публичных лекций внезапно снова возникла на горизонте, уже по совсем не фестивальному поводу.

Зато! Андрей Леонидович Зорин про Толстого –​ уже сегодня;

Сергей Аркадьевич Иванов про Византию –​ через неделю.

Далее по ссылке.

Цитирую научного руководителя, как и подобает:

"Сергей Эдуардович Зуев всегда стремился превратить Шанинку в центр научной и интеллектуальной жизни, где бы могли возникать, апробироваться и становиться достоянием общественности новые идеи в области общественных и гуманитарных наук. Этой цели служили многочисленные шанинские конференции и циклы лекций. В это тяжелое и для университета, и для его ректора время нам кажется важным продолжать реализовывать его замыслы".

В тот же день, когда Сергея Зуева перевели в СИЗО, Минюст объявил имена новых "иностранных агентов" – это первое расширение списка с тех пор, как главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов спросил Владимира Путина на форуме "Валдай", не видит ли он произвола в том, с какой легкостью людей и организации снабжают этим клеймом.

Дмитрий Гудков

Ректор Шанинки Сергей Зуев отправлен обратно в СИЗО.

ФСИН-письмо всем, кто еще думает, что тирания пощадит тех, кто не занимается оппозиционной политикой.

Она может делать только паузы на локдаун – и после него разгоняться с новой силой. Вчера как очнулась – так и поехала. Минюст с иноагентами под вечер.

А сегодня утром – обыски у всего живого в Кемерове, задержание и суд над Николаем Бондаренко в Саратове, в Москве – ректор Шанинки. День в самом разгаре, сколько нам закрытий чудных он готовит?

Не забудем об уголовке за шуточный ролик о Наливкине. И вот еще, свежайшее: мать москвички Ольги Кузьминой, которую судят за протест на дереве против реновационной стройки, пришла в полицию узнать результаты проверки вырубки деревьев. И там схватили ее саму – за протест год назад. Вот же семья уголовников, солнца в окна себе требуют.

В системе если и остались тормоза, то, чтобы надавить на них, нужно добежать до бункера. Теперь это не только сложно, но и опасно. Можешь пойти по стопам тех, за кого просишь.

Процесс, похоже, необратим. Изменения придут никак не сверху.