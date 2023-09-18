Безопасность дороже золота. Елена Сорокина – об испытаниях для ЕС

Кремль перед развязыванием войны в Украине не только рассчитывал взять Киев за три дня, но и был абсолютно уверен в слабости Европейского союза. Российские власти гарантировали, что "слабаки-европейцы" не готовы к любым лишениям, экономическим трудностям и нарушениям их зоны комфорта. Вспомните, как писал Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале о том, что Европа не выдержит пустых холодильников, роста цен в продуктовых магазинах и холода в батареях.

Однако они ошиблись: Украина дала отпор захватчикам, продолжает освобождать свои территории, а Европа консолидировалась и собралась с силами. Поддержка украинского народа в борьбе против агрессии будет продолжаться столько, сколько потребуется Украине, – это главный принцип европейской международной политики на сегодняшний день. Нет сомнения в том, что украинская армия станет одной из самых опытных и сильных в Европе и будет охранять ее восточные границы.

Осенью пройдут выборы в парламент Словакии и Польши (конец сентября и середина октября соответственно). И уже сейчас пропагандистские российские медиа наполнились сообщениями о том, что, мол, "дождались!" Особые надежды возлагаются на Словакию. "Словакия может стать кирпичом, который разрушит стену Европы", "Помощь Украины со стороны Словакии может закончиться 30 сентября", "Социологические опросы показывают рост популярности пророссийских политиков в Словакии".

Даже если партия Фицо и выиграет эти выборы, в Кремле не следует открывать шампанское

Выборы в Словакии проходят ярко и персонифицированно, включая, например, недавний инцидент с дракой между экс-премьером Словакии Матовичем и бывшим главой МВД Калиняком, обвинения в адрес президента Чапутовой, что она якобы агент США и связана с Соросом, и на фоне этого объявление персоной нон-грата российского дипломата, обвиненного в шпионаже.

В центре внимания находятся три партии: партия бывшего премьера правительства Роберта Фицо (Smer-SD), партия "Прогрессивная Словакия" (PS) во главе с Михаилом Шимечкой и партия "Голос" (Hlas-SD) с лидером Петером Пеллегрини. Партии Фицо и Пеллегрини сильно персонифицированы, их избиратели ориентируются больше на лидеров, чем на избирательные программы.

Согласно опросам, Smer-SD одержала бы победу на выборах с 19,4% голосов, за ней следуют PS с 18,2% голосов и партия Hlas-SD с 15,1% голосов.

Роберт Фицо, которого часто сравнивают с Виктором Орбаном, в ходе избирательной кампании выступает против военной помощи Украине (гуманитарную помощь в партии поддерживают). Он осуждает санкции против России и критикует НАТО, используя фактор усталости своих сторонников от войны. В зависимости от того, сколько партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер, шансы Фицо сформировать коалицию будут варьироваться. С ним откажутся от сотрудничества представители "Прогрессивной Словакии", партии OĽANO и SaS. Остальные партии пока под вопросом, включая партию Пеллегрини. Сам Фицо показал себя достаточно прагматичным политиком, способным корректировать свою точку зрения под влиянием политических обстоятельств.

Его предвыборная риторика обычно несколько меняется после выборов, и он начинает работать и вести переговоры иначе, чем в ходе кампании. Поэтому, даже если партия Фицо и выиграет эти выборы, в Кремле не следует открывать шампанское. Прежде чем кардинально изменить политический курс, правительству Словакии придется все тщательно взвешивать. Очевидно, что радикальные перемены негативно скажутся на многих сферах жизни страны, включая экономику и систему безопасности.

В середине октября состоятся выборы в сейм и сенат Польши. Вопрос о помощи Украине также остается приоритетным: он является ключевым фактором, определяющим международную политику европейских стран. Многие в Польше осознают, что война продлится долго и поэтому необходимо рационально подходить к распределению ресурсов.

Недавно прокремлевский политолог Вадим Трухачев обозначил основные нарративы, которые Россия может использовать для своего влияния в Европе: во-первых, антивоенная риторика; во-вторых, перезагрузка отношений в области экономики; в-третьих, проблемы с мигрантами из Африки, Ближнего Востока и Украины. Все эти темы, конечно, можно найти в высказываниях так называемых "пророссийских политиков", играющих на усталости избирателей от риторики войны. Однако и они понимают, что безопасность важнее всего, а обеспечить ее можно, только создав надежную защиту от российской агрессии.

Елена Сорокина – журналист и политолог, живёт в Чехии



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