Плачут Герасимов и Софья Эрнст. Путин вешает лапшу военкорам

"Украина... как же нам горько. Мы плачем каждый день о тебе и о себе, — написала супруга Константина Эрнста в первые дни войны, в марте 2022-го. В июне 2023 она плачет уже при вручении государственной награды своему мужу Владимиром Путиным. И что-то непохоже, что это плач по Украине. Скорее всего состав слез был изменен. Не исключено, что появился еще один плачущий. Тг канал "Генерал СВР" отправил в отставку начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Может ли такое быть? А также: Путин встретился с "военкорами". Что нового он может им сообщить? В эфире военный эксперт Михаил Самусь и политический аналитик Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева