Блогер Лакеев получил 2,8 лет колонии после акции в защиту Навального

Тверской суд Москвы приговорил к 2 годам и 8 месяцам колонии TikTok-блогера Константина Лакеева, который, по данным следствия, на акции в защиту Алексея Навального 23 января повредил автомобиль сотрудника спецслужбы.

Лакеева признали виновным по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершённом из хулиганских побуждений. По словам адвоката Сергей Загребельского, в приговоре речь идёт о сроке в колонии общего режима. Решение будет обжаловано.

"Мы считаем приговор чрезмерно жестким. Дело в том, что в ходе рассмотрения дела статью о хулиганстве с Лакеева сняли, оставили только повреждение чужого имущества. И с учетом этого обстоятельства мы считаем, что он не заслуживает двух лет и восьми месяцев колонии. Поэтому мы подадим жалобу на этот приговор", - сказал защитник ТАСС.

"Интерфакс" пишет, что блогер признал вину и в ходе допроса раскаялся в содеянном.

По версии следствия, в день несанкционированной акции в защиту оппозиционного политика Константин Лакеев запрыгнул на капот автомобиля ФСБ на Цветном бульваре и повредил машину. Блогера задержали 26 января, спустя три дня после этих событий.

Выступления в поддержку Алексея Навального, арестованного в начале января после его возвращения в Россию из Германии, проходили в десятках городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. На акциях 23 и 31 января полиция задержала в общей сложности около десяти тысяч человек. Следственный комитет возбудил свыше ста уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, применении насилия к представителям власти и хулиганстве.

Десятки участников акций, в том числе ближайшие соратники Навального, были арестованы, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения.