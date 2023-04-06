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Блогера-гомосексуала Сюя приговорили к депортации из России

Хаоян Сюй

Суд в Казани арестовал блогера Хаояна Сюя на семь суток и постановил депортировать его из России. Гражданина Китая обвинили в пропаганде ЛГБТ-отношений в ютьюб-роликах.

Суд обнаружил 19 видео, на которых Сюй и его партнёр Гела Гогишвили "трогают друг друга за разные части тела, в том числе половые органы". Помимо этого суд решил, что Сюй таким образом "распространил среди несовершеннолетних желание сменить пол", передаёт "Сота".

По словам Гогишвили, заседание закрыли от слушателей, а его самого "пустили со скандалом". Позже он сообщил, что граждан Китая, приехавших поддержать Сюя, задержала миграционная служба: у некоторых закончилась регистрация в России, следует из опубликованной им переписки.

Вчера, 5 апреля, Сюя и Гогишвили задержала полиция по жалобе на ролики, которые блогеры публикуют в ютьюбе. В них они рассказывают о своей жизни как ЛГБТ-пары в России. Сюя оставили в полиции на ночь, Гогишвили отпустили с обязательством о явке.

Блогеры ведут телеграм-канал "Китаеза и Груеза" и публикуют видео о своих отношениях в тиктоке и ютьюбе. Недавно они рассказали Радио Свобода, что их начали преследовать гомофобы и угрожать им расправой. По словам Гогишвили, травлю организовал "православный активист" Тимур Булатов, известный своими доносами. После этого блогерам стали писать, что их убьют, казнят и кастрируют.

Преследователи также пожаловались в полицию – из-за этого блогерам неоднократно звонили сотрудники уголовного розыска, требовали явиться в участок и заплатить штраф.

  • С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.

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