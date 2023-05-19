Bloomberg: Потанин и Алекперов хотят купить 51% российского "Яндекса"

Российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов сделали предложения нидерландской Yandex N.V. о покупке контрольного пакета акций российской компании "Яндекс". Совет директоров Yandex N.V. обсудит предложения уже на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, заявки направлены на приобретение 51% доли в российском бизнесе "Яндекса". Сумма включает в себя скидку 50%, без которой иностранные компании из недружественных юрисдикций, не могут покинуть российский рынок.

Общая стоимость "Яндекс" оценивается в семь миллиардов долларов, утверждает источник РБК, знакомый с ходом обсуждения сделки.

По данным Bloomberg, Потанин может выступить вместе с группой инвесторов. Среди них, как утверждают источники, бизнесмен Роман Абрамович, совладелец "Северстали" Алексей Мордашов и банк ВТБ. Если Yandex N.V. отдаст предпочтение Алекперову, остальные могут войти в долю.

Представители Абрамовича отрицают его участие в переговорах.

Источник Forbes, знакомый с ходом обсуждения реструктуризации "Яндекса", уточнил, что потенциальные инвесторы покупают только экономическую долю в компании. Голосующий контроль, по словам собеседника, должен остаться за командой менеджмента "Яндекса" в лице специально созданного фонда.

Возможное одобрение заявок не гарантирует, что совет придёт к соглашению. Потанин находится под санкциями Великобритании и США. Помимо совета директоров, покупателей должно одобрить российское правительство.

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