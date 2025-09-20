Bloomberg: Путин считает эскалацию лучшим способом давления на Киев

Президент Владимир Путин пришёл к выводу, что военная эскалация — лучший способ вынудить Киев к переговорам на его условиях, и что Дональд Трамп вряд ли предпримет серьёзные шаги по укреплению обороны Украины, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

После саммита в Анкоридже в августе, на котором Путин предложил заморозить линию фронта в обмен на передачу России ещё не оккупированных территорий на востоке Украины, от чего Киев категорически отказался, российские войска резко усилили атаки на военные и гражданские объекты. Путин намерен продолжать удары по энергетической инфраструктуре Киева и другим объектам, утверждают источники агентства. Переговоры на Аляске, по словам собеседников Bloomberg, убедили российского президента в том, что Трамп не намерен активно вмешиваться в конфликт.

В ответ на усиление агрессии Трамп предложил ввести более жёсткие санкции против России и её союзников, чтобы лишить её нефтяных доходов. Вместе с тем, как отмечает Bloomberg, президент США настаивает, что сначала решительные шаги должны предпринять европейские союзники Киева. Трамп также призвал страны G7 ввести тарифы против Китая и Индии за покупку российского газа, в то время как в ЕС обсуждают новый пакет санкций и ускоренный отказ от покупки в России сжиженного природного газа.

Bloomberg подчёркивает, что признаки сдержанности со стороны Вашингтона воодушевляют Кремль, который продолжает войну на истощение, рассчитывая вынудить Киев пойти на уступки. Российские чиновники видят в этой стратегии способ ослабить оборону Украины и подготовить почву для будущих переговоров. "Для Путина важно показать Трампу и европейцам, что он всё ещё может позволить себе эскалацию", — сказала в комментарии Bloomberg Вита Спивак, аналитик по России в лондонской компании Gatehouse Advisory Partners.

По подсчётам Bloomberg на основе данных командования ВВС Украины, количество ударов беспилотников и ракет по Украине увеличилось примерно на 46% в течение месяца после переговоров на Аляске. По словам Зеленского, только в сентябре Россия применила 3,5 тысяч дронов различных типов, почти 190 ракет и более 2,5 тысячи бомб.

При этом, как пишет Bloomberg, темпы продвижения армии РФ замедлились. Несмотря на переброску 100 тыс. военных в район Покровска в Донецкой области, украинские силы даже сумели вернуть часть территории. "Летнее наступление России 2025 года не обеспечило контроль ни над одним из намеченных городов на востоке Украины", — заявил в интервью Bloomberg аналитик Алекс Кокчаров. Украинская армия усилила атаки дронами на российскую нефтяную инфраструктуру, в том числе на предприятия, которые обеспечивают около половины переработки нефти в стране.

"Путин стремится добиться видимых побед к зиме, но пока терпит неудачи на поле боя", — сказал в комментарии Bloomberg Николай Петров, старший научный сотрудник Центра "Новые евразийские стратегии". — "Поэтому он прибегает к ядерному шантажу и психологическому давлению, включая массированные бомбардировки".