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LG Electronics приостанавливает поставки в Россию

Южнокорейская компания LG Electronics, производящая бытовую технику, прекращает поставки в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG сохраняет приверженность поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи", – говорится в заявлении.

  • По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины более 400 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. Среди них международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.

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