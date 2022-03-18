LG Electronics приостанавливает поставки в Россию

Южнокорейская компания LG Electronics, производящая бытовую технику, прекращает поставки в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG сохраняет приверженность поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи", – говорится в заявлении.