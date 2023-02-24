Более 30 мировых знаменитостей записали обращение к украинцам

Более 30 мировых звёзд кино, известных музыкантов и писателей записали видеообращение в поддержку украинцев - в годовщину начала полномасшабного российского военного вторжения.

Обращение опубликовал проект United 24. Среди тех, кто принял участие в создании ролика, Джулия Робертс, Морган Фримен, Майкл Китон, Мэтт Дэймон, певица Барбра Стрейзанд, британская группа Pet Shop Boys, историк Тимоти Снайдер, астронавт Скот Келли.

"Мы публикуем это видео с благодарностью каждому, кто поддерживает Украину в сложнейший период нашей истории и верит в большую украинскую победу", - говорится в сообщении проекта.

"Вы боретесь за всех нас", - отметил актер Итан Хоук. "Вы вдохновляете весь мир… Мы будем поддерживать вас столько, сколько понадобится. И мы надеемся на скорейшую победу и мир", - цитирует Стрейзанд "Медуза".

Недавно сообщалось, что дуэт Pet Shop Boys выпустил песню Living In The Past про президента России Владимира Путина. В клипе к песне использованы кадры инаугурации Путина, открытия памятника Сталину в Волгограде, задержаний во время акций протеста, а также марширующих военных.

Проект United24 - это инициатива в поддержку Украины, которую запустили власти этой страны в мае прошлого года, на третий месяц войны.